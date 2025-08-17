Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σωτήρη Μανωλόπουλου, το Ιράν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup. Στον «μικρό» τελικό, το Ιράν επικράτησε με 79-73 της Νέας Ζηλανδίας.
Πρώτος σκόρερ του Ιράν αναδείχτηκε ο Τζαφάρι με 22 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.
Από τη Νέα Ζηλανδία που έμεινε εκτός βάθρου, ξεχώρισε ο Φλιν Κάμερον με 18 πόντους
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-33, 66-54, 79-73
PODIUM FINISH FOR TEAM MELLI 🥉
Iran finish third after an insane game against New Zealand 🇮🇷#AsiaCup pic.twitter.com/9QRQbSlUOv
— FIBA Asia Cup (@FIBAAsiaCup) August 17, 2025