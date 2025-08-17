Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σωτήρη Μανωλόπουλου, το Ιράν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup. Στον «μικρό» τελικό, το Ιράν επικράτησε με 79-73 της Νέας Ζηλανδίας.

Πρώτος σκόρερ του Ιράν αναδείχτηκε ο Τζαφάρι με 22 πόντους, ενώ μοίρασε και 5 ασίστ.

Από τη Νέα Ζηλανδία που έμεινε εκτός βάθρου, ξεχώρισε ο Φλιν Κάμερον με 18 πόντους

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-33, 66-54, 79-73