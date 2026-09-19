Με την… υπογραφή του Κλίβελαντ Μέλβιν, ο Ηρακλής επικράτησε σε φιλικό παιχνίδι της Δόξας Λευκάδας με σκορ 87-77. Το παιχνίδι διεξήχθη, κεκλεισμένων των θυρών, στο Ιβανώφειο.

Για τον «Γηραιό» δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Χάτσον, ενώ για τους Νησιώτες έλειψαν οι ΤζαΚίναν Γκαντ, Νίκος Αρσενόπουλος και Γιάννης Φύτρος.

Το επόμενο φιλικό τεστ για τον Ηρακλή θα γίνει την Κυριακή (20:30), στο Ιβανώφειο, στο πλαίσιο της πρώτης μέρας του τουρνουά «Μαυροσκούφεια», απέναντι στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ.

Διαιτητές: Λόρτος, Νικολαΐδης, Κανελλίδης

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 41-44, 68-65, 87-77

Ηρακλής: (Ζόραν Λούκιτς): Λεκιού 4, Κουκ 2, Μέλβιν 14 (2), Στάιλς 22 (2), Χόρκλερ 14 (2), Ντάρα 3, Σλαφτσάκης 9, Σίλας 10 (2), Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7, Σταυρακόπουλος.

Δόξα Λευκάδας (Θόδωρος Τερζής): Τζόουνς 14 (4), Ρόμπινσον 12, Χάρμον 13, Πάρις 11 (2), Τσαϊρέλης 6, Πουλιανίτης 6 (2), Σαχπατζίδης 3 (1), Χατζηνικόλας, Βησσαρίου, Σάρμα 12.