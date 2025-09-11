Φιλικών αγώνων συνέχεια για Παναθηναϊκό και Κολοσσό Ρόδου, με τις δύο ομάδες να δίνουν «ραντεβού» στο ΟΑΚΑ και τη νίκη να παίρνουν οι «πράσινοι», με 92-89.

Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των «πρασίνων», που δεν είχαν τον Τι Τζέι Σορτς λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική, πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι.

Για τους Ροδίτες, αυτό το φιλικό παιχνίδι, ήταν μια ευκαιρία να μετρήσουν δυνάμεις απέναντι σε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο. Μάλιστα, ο Κολοσσός βρέθηκε μπροστά στο σκορ, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Το επόμενο φιλικό προετοιμασίας της ομάδας της Ρόδου είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Παρασκευής (12/09), απέναντι στο Λαύριο.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο Κέντρικ Ναν (21 πόντοι), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (21π.), τον Τζέριαν Γκραντ (15π.), τον Ρισόν Χολμς (12π.) και τον Μάριους Γκριγκόνις (11π.) να ακολουθούν.

Από τον Κολοσσό, 14 πόντους σημείωσε ο Κουρουπάκης.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89

Παναθηναϊκός AKTOR (Χρήστος Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11

Κολοσσός H Hotels Collection (Χαβιέρ Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Καράμπελας 11, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Άκιν.