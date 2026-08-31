Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 σε φιλική αναμέτρηση στο Nick Galis Hall, έχοντας ως κορυφαίους τους Μέλβιν και Χόρχλερ, την ώρα που οι «κίτρινοι» παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας τους, γι’ αυτό και οι προπονητές συμφώνησαν οι περίοδοι να έχουν διάρκεια οκτώ λεπτών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξί καρπό και δεν συνέχισε, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

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