Ο Άρης χρειάστηκε τρις περιόδους μέχρι να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας από τη Μύκονο την οποία κέρδισε με 80-64, στο πλαίσιο του τουρνουά των Μαυροσκούφειων που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στα πρώτα λεπτά και τη Μύκονο να βρίσκει σκορ κυρίως εκμεταλλευόμενη τα φάουλ των παικτών του Άρη, μέσα από τη γραμμή των βολών, κάτι που προκάλεσε τον έντονο προβληματισμό του Βασίλη Σπανούλη.

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