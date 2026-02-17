Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος, που φιλοξενείται στο Ηράκλειο της Κρήτης και υπόσχεται έντονες συγκινήσεις από την πρώτη κιόλας ημέρα. Το πρόγραμμα ανοίγει με δύο αναμετρήσεις υψηλού ενδιαφέροντος, καθώς το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Άρη στις 17:00, ενώ στις 20:00 ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την καλή της εικόνα απέναντι στους Θεσσαλονικείς και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Από την άλλη, το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς διαθέτει θεωρητικά το πλεονέκτημα, ωστόσο φέτος δεν έχει καταφέρει να κάμψει την αντίσταση του Αμαρουσίου, το οποίο είχε επικρατήσει στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση έπειτα από παράταση.

Στον δεύτερο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της φορμαρισμένης ΑΕΚ, που μετρά 12 συνεχόμενες νίκες και δείχνει ικανή να βάλει δύσκολα στους ερυθρόλευκους. Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε μάλιστα στον χαμένο τελικό του 2018, τονίζοντας ότι οι εμπειρίες αυτές λειτουργούν ως κίνητρο, αλλά το μυαλό όλων είναι αποκλειστικά στο παρόν.

