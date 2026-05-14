Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες γύρω από τα εισιτήρια του Final Four της Euroleague στο T-Center, με την αγορά και τη μεταβίβαση θέσεων να έχει πάρει «φωτιά» στα social media, μετά και την οριστικοποίηση του παζλ των τεσσάρων φιναλίστ.

Η αποτυχία του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, έπειτα από το 3-2 στη σειρά με τη Βαλένθια, καθορίζει και την στάση μεγάλης μερίδας φιλάθλων του «τριφυλλιού» καθώς αρκετοί απ΄αυτούς που είχαν εξασφαλίσει θέση στις εξέδρες, τώρα αναπροσαρμόζουν ως φαίνεται τα σχέδιά τους και προχωρούν σε πωλήσεις ή μεταβιβάσεις των εισιτηρίων τους.

