Η Euroleague ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, που θα φιλοξενηθεί στο «Telekom Center Athens» και θα μετατρέψει την Αθήνα σε επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η πρώτη φάση πώλησης προς το κοινό ξεκινά στις 11 Φεβρουαρίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα θα έχουν προτεραιότητα όσοι παρακολούθησαν τα προηγούμενα τρία Final Four, ως επιβράβευση για τη συνεχή υποστήριξή τους στη διοργάνωση. Οι τιμές των εισιτηρίων θα κυμαίνονται από 399 έως 952 ευρώ, ανάλογα με τη ζώνη και τη θέση στο γήπεδο.

