Τεράστιες κόντρες, μεγάλα αστέρια, 38 αγωνιστικές και ένας ατελείωτος μαραθώνιος γεμάτος πάθος: H EuroLeague της σεζόν 2026-2027 είναι έτοιμη για το επίσημο τζάμπολ. Με 20 κορυφαίες ομάδες να ρίχνονται στη μάχη, η φετινή διοργάνωση, υπόσχεται συγκινήσεις που θα καθηλώσουν κάθε φίλο του μπάσκετ. Τo paixebala.gr σας δίνει τις δικές του προβλέψεις για τις πέντε ομάδες που θα ξεχωρίσουν και τις πέντε ομάδες που θα απογοητεύσουν τη φετινή σεζόν.

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