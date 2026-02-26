Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις σε Λιθουανικό Μέσο, παίρνοντας θέση σχετικά με τις δηλώσεις του Κέβιν Ντουράντ, σχετικά με την διαφορά που υπάρχει μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικάνικου μπάσκετ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός σταρ έχει δίκιο, όσο αφορά την εκμετάλλευση ταλέντων.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις του σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς Κέβιν Ντουράντ στο αμερικανικό δίκτυο ESPN, που έκανε λόγο για μεγάλο χάσμα μεταξύ του ΝΒΑ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται για πολιτική με στόχο να προσβάλλει την Αφροαμερικανική κουλτούρα:

«Απλώς δεν μου αρέσει η συζήτηση γύρω από το στυλ ΗΠΑ εναντίον Ευρώπης για το πώς προσεγγίζεις το παιχνίδι», δήλωσε πρόσφατα ο Ντουράντ στο ESPN. «Το μόνο που ακούω είναι, ‘Η AAU καταστρέφει το παιχνίδι. Οι Ευρωπαίοι το κάνουν σωστά, ενώ οι Αμερικανοί το κάνουν λάθος’.

«Αυτές είναι ανοησίες. Μπορώ να διαβάσω ανάμεσα στις γραμμές σε αυτό. Είναι μια βολή προς τους Αφροαμερικανούς. Ελέγχουμε το άθλημα. Έχουν κουραστεί να το ελέγχουμε εμείς».

