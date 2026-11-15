Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η 7η αγωνιστική της GBL, με τον Άρη να σκορπάει με το εντυπωσιακό 100-78 τον Ολυμπιακό στο «Nick Galis Ηall», για να ανέβει στο 6-1 και να παραμείνει στην 2η θέση της βαθμολογίας εν όψει του ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη νίκη για το Μαρούσι στην έδρα του Βίκου, συνέχισε με νίκη το Περιστέρι.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε από το T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να παίξει τρία δεκάλεπτα, προκειμένου να κάμψει με 78-73 την αντίσταση του Κολοσσού Ρόδου, για να ανέβει στο 6-1, μετά την 7 αγωνιστική της GBL.

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