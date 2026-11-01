Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της GBL, με τους δύο αιώνιους να παίρνουν τη νίκη απέναντι σε Περιστέρι και Άρη αντίστοιχα. Παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ που έκανε το 5/5 απέναντι στον Ηρακλή, ιστορική νίκη για τον Βίκο απέναντι στην ΑΕΚ, έσπασε το «ρόδι» το Μαρούσι.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε το Σάββατο από τα Ιωάννινα, όπου ο Βίκος έφτασε σε μία ιστορική, παρθενική νίκη επί της ΑΕΚ με 95-84, πίσω από τις εξαιρετικές εμφανίσεις των Φρίμαν (20 πόντοι) και Καρακώστα (17 πόντοι).

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