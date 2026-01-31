Ο Ηρακλής πέτυχε 55 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, δέχθηκε 20 λιγότερους και μετέτρεψε το ντέρμπι του πρώτου μέρους απέναντι στην Καρδίτσα σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο «Γηραιός» έφτασε τις επτά νίκες στο πρωτάθλημα και πλέον μπορεί να κοιτάζει ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία. Ο Δημήτρης Μωραΐτης ήταν εντυπωσιακός, κάνοντας τα… πάντα στο παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Έλντερ Ντέιβις με 20 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Φάντεμπερκ (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Γουέρ (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Με τον Μπράντον Τζέφερσον να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», η Καρδίτσα είχε τον απόλυτο έλεγχο στην πρώτη περίοδο, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα (7-12, 9-15). Ο Ηρακλής μείωσε προσωρινά σε 15-17 στο 9’, όμως το δεκάλεπτο έκλεισε στο 17-22 υπέρ των Θεσσαλών, με τον Τζέφερσον να μετρά ήδη 14 πόντους.

