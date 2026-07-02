Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Οραντέα σήμερα, Πέμπτη (2/7, 19:00, ΕΡΤ1) για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η «γαλανόλευκη» στοχεύει στην κατάκτηση της 4ης νίκης της στον δεύτερο όμιλο, προτού ολοκληρώσει το «παράθυρο» του Ιουλίου υποδεχόμενη την Κυριακή (19:30) στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων την Πορτογαλία.

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