Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague αναβλήθηκε, λόγω της κακοκαιρίας. Για την εξέλιξη τοποθετήθηκε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι το ΣΕΦ είναι ακατάλληλο και πως, βάσει κανονισμών, η αναμέτρηση θα έπρεπε να κατακυρωθεί υπέρ της Φενέρμπαχτσε με σκορ 0-20.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαρακτηριστικά.