Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε, με stories στο Instagram, ότι εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ τού επιδόθηκαν δύο καταγγελίες από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της, με αφορμή ανάρτησή του.

Όπως υποστήριξε, η καταγγελία αφορά σύνθημα της Θύρας 13 που ακούγεται σε βίντεο και περιλαμβάνει αναφορά στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.

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