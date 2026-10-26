Νέα παρέμβαση με αιχμηρές αναφορές στο σκάνδαλο που απασχολεί τον χώρο του μπάσκετ έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε ερωτήματα για τη στάση που τηρούν όσοι, όπως υποστηρίζει, έχουν υπερασπιστεί πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ έκανε αναφορές στο νομικό επιτελείο μιας ομάδας χωρίς, ωστόσο, να την κατονομάσει.

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