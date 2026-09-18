Ένα ραντεβού με ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου στο Κόμο της Ιταλίας, καθώς στο ίδιο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων της EuroLeague θα συναντηθούν έχοντας μπροστά τους μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στο μέλλον της διοργάνωσης και το μοντέλο ανάπτυξης της τα επόμενα χρόνια.

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