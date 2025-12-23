Ξεκάθαρο μήνυμα φιλοδοξίας και αποφασιστικότητας έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα ξημερώματα. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε ανοιχτά στον μεγάλο στόχο της ομάδας: την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τροπαίου, αυτή τη φορά επί αθηναϊκού εδάφους.

«Ό,τι χρειάζεται για το 8ο στην Αθήνα», ήταν η χαρακτηριστική φράση του, η οποία προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους των «πρασίνων» και άναψε από νωρίς τη σπίθα της προσμονής.

