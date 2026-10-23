Υπονοούμενα για τον Ολυμπιακό και την προέλευση των 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του διαιτητή Παπαπέτρου άφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με απανωτά ποστ στο instagram μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπασκόνια.

Το… μενού του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ήταν ξανά πλούσιο με αιχμές για την προέλευση των χρημάτων που βρέθηκαν στον Παπαπέτρου, αλλά και ειρωνικά ποστ για τον Ολυμπιακό, τον Μπαρτζώκα, τον Λιόλιο και την… παρέα του. Ανέβασε, μάλιστα και το πανό που ανέβαζαν χθες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για το Basketgate, δίχως να παραλείψει να εκφράσει για άλλη μία φορά την ευγνωμοσύνη του στον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος βρέθηκε χθες στο γήπεδο και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

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