Μέσα από ένα μακροσκελές μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για το σκάνδαλο Basketgate που ταλανίζει τον ελληνικό αθλητισμό, πριν εξαπολύσει πυρά, απέναντι σε ΟΔΚΕ, Ολυμπιακό, Προμηθέα και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός άσκησε αρχικά κριτική στον πρόεδρο της ΟΔΚΕ, αλλά και σε μέλη της ΚΕΔ, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταθέσει υπέρ του Βαγγέλη Λιόλιου. Στο πλαίσιο της δημόσιας τοποθέτησής του, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη συμπεριφορά ορισμένων προσώπων, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετηθεί στις εξελίξεις που αφορούν τη διαιτησία.

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