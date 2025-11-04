Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά και συνάμα καθοριστικά καλάθια της επαγγελματικής του καριέρας σημείωσε με buzzer beater ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11), στη νίκη με 117-115 των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Ο Greek Freek που ανέβασε τους Μπακς στις 5-2 νίκες, σκόραρε ένα φανταστικό δίποντο, με το χρονόμετρο να δείχνει το απόλυτο μηδέν, έχοντας «κρεμασμένους» πάνω του, δύο παίκτες των Πέισερς που προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

GIANNIS HITS THE GAME WINNER AT THE BUZZER! pic.twitter.com/Tz0aoHxFXA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 4, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού υπέγραψε τη νίκη των «ελαφιών» με το ίσως πιο εντυπωσιακό καλάθι της καριέρας του, αμέσως μετά «ξεσάλωσε» για μερικά δευτερόλεπτα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

GIANNIS IS WILDING 😂😂😂 • Hit the game winner

• Grabbed his crotch

• Told the crowd to be quiet

• Started booing the fans THANASIS HAD TO TELL HIM TO CHILL LMAOOO pic.twitter.com/Np4VhCnY5t — Hater Report (@HaterReport_) November 4, 2025

Αμέσως μετά το νικητήριο καλάθι έκανε μία χειρονομία σαν να ήθελε να ξύσει τα γεννητικά του όργανα, ενώ αμέσως μετά ζήτησε με χαρακτηριστική κίνηση από το κοινό της Ιντιάνα να σιωπήσει, καθώς σε όλο το ματς αποδοκίμαζαν τον συμπαίκτη του, Μάιλς Τέρνερ, επειδή εκείνος αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αλλάξει πόλη και ομάδα μετακομίζοντας στο Μιλγουόκι.

Ακολούθως, άρχισε να φωνάζει «booo», όπως έκαναν οι φίλαθλοι κάθε φορά που ο Τέρνερ έπιανε τη μπάλα. Ο Γιάννης βρισκόταν πραγματικά στον έβδομο ουρανό, μέχρι να τον ηρεμήσει ο αδελφός του Θανάσης και να τον επαναφέρει στην τάξη για να αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Έτσι ο μεγαλύτερος αδερφός, του δύο φορές MVP του ΝΒΑ τον πλησίασε λειτουργώντας πυροσβεστικά και του φώναζε «ήρεμα, ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου», προσπαθώντας να του ρίξει τους παλμούς, ενώ τον προέτρεπε και να σταματήσει τους πανηγυρισμούς για να μην «ανάψουν» τα αίματα.

Final: #Bucks 117, #Pacers 115 Giannis Antetokounmpo drills a game-winning fadeaway over Aaron Nesmith and Isaiah Jackson at the buzzer. Antetokounmpo finished with 33 points, 13 rebounds and 5 assists. Myles Turner had 9 points, 7 rebounds and 5 blocks in his return to Indy. pic.twitter.com/Fk5Nvg9IxS — James Boyd (@RomeovilleKid) November 4, 2025

Όπως εξήγησε μετά το παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήθελε η ομάδα του νικήσει με κάθε τρόπο αυτό το παιχνίδι λόγω των έντονων αποδοκιμασιών που ακούστηκαν για τον συμπαίκτη του, Μάιλς Τέρνερ ο οποίος είχε περάσει 10 χρόνια στην Ιντιάνα.

Κατά τη διάρκεια των αποδοκιμασιών, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.

Myles Turner says he doesn’t understand why Pacers fans were booing him “It was disheartening, man — it was frustrating. You give 10 years of your life, your blood, your sweat, your tears. You take pay cuts, you survive trade rumors…” pic.twitter.com/gCwWBeytM3 — NBACentral (@TheDunkCentral) November 4, 2025

«Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει. Ό,τι είναι, είναι, φίλε. Όπως λέω πάντα, το δέχεσαι, σηκώνεις το κεφάλι και προχωράς» ήταν τα λόγια του Μάιλς Τερνερ στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, αναφέρθηκε σε όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»

Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια, έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».

Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»