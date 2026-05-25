Λίγο μετά την κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό στο Final Four της Euroleague, ο θρυλικός Νίκος Γκάλης, που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι, έστειλε συγχαρητήρια στους ερυθρόλευκους μέσα από ένα όμορφο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θρυλικός γκαρντ, που ταξίδεψε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά το σπουδαία παιχνίδι, έστειλε ένα πολύ όμορφο μήνυμα μετά την κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου του Ολυμπιακού, ευχόμενος κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου, που μπορεί να φέρει την επόμενη γενιά, λίγο πιο κοντά στον αθλητισμό.

