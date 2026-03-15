Με τους Γουόκαπ και Βεζένκοφ να επιστρέφουν στη δράση, ο Ολυμπιακός πέρασε με 79-71 από τη Γλυφάδα απέναντι στον «πολύ σκληρό για να πεθάνει» Πανιώνιο και έκανε το 20/20 στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από ένταση και την αποβολή του Εβάν Φουρνιέ μετά από επεισόδιο με οπαδό.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Λαρεντζάκης αποδείχθηκε καθοριστικός στο φινάλε με μεγάλα σουτ που «κλείδωσαν» τη νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο ο Πανιώνιος ανέβασε την ένταση στην τέταρτη περίοδο, πέρασε ακόμη και μπροστά στο σκορ και κοίταξε στα μάτια τους Πειραιώτες.

