Ο Πανιώνιος έβαλε τέλος στο σερί των 14 ηττών του, επικρατώντας της Καρδίτσας με 107-105 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Greek Basket League.

Το ματς ήταν ντέρμπι από την αρχή ως το τέλος, με ανατροπές, μεγάλα σουτ και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Οι «κυανέρυθροι» ανέτρεψαν το -9 του δεύτερου δεκαλέπτου, έφτασαν μέχρι και στο +11 στο τρίτο, όμως η Καρδίτσα απάντησε με σερί 13-2 και έστειλε το ματς στην παράταση (84-84), ενώ και η πρώτη παράταση έκλεισε με ισοφάριση του Γουότσον σε 96-96. Στη δεύτερη παράταση ο «Ιστορικός» είχε περισσότερες λύσεις και καθαρό μυαλό, φτάνοντας στην πρώτη του φετινή νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χαντς με εντυπωσιακή εμφάνιση (34 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ), έχοντας σημαντική βοήθεια από τους Τσαλμπούρη (17π., 6 ριμπ.), Λέμον (16π.) και Γουότσον (13π., 9 ριμπ.). Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντ. Τζέφερσον (24π., 9 ριμπ.), Μπ. Τζέφερσον (23π., 6 ασίστ) και Χόρχλερ (22π., 8 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουότσον 13, Λέμον 16, Σταρκς 4, Λιούις 8 (1), Κρούζερ 2, Τσαλμπούρης 17 (3), Γόντικας 5, Χαντς 34 (3), Πατρίκης, Γκίκας 8 (2)

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Μπρ. Τζέφερσον 23 (6), Μπόθγουελ 3 (1), Κασελάκης 10 (1), Ντ. Τζέφερσον 24 (2), Μάντσεν 5, Χόρχλερ 22 (3), Έλις 4, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (2), Καμπερίδης 5 (1), Χουγκάζ.