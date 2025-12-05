Στις 20:30 θα αρχίσει ο αγώνας ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, αντί στις 16:00 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, το Σάββατο (13/12), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, όπως ενημέρωσε o ΕΣΑΚΕ. Την αλλαγή της ώρας διεξαγωγής αιτήθηκαν οι «πράσινοι» και καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ συμφώνησε, ο ΕΣΑΚΕ προέβη στην αλλαγή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Επιπρόσθετα, αλλαγή ώρας έναρξης υπήρξε και στον αγώνα Ηρακλής-Άρης της ίδιας ημερομηνίας και της ίδιας αγωνιστικής. Το τζάμπολ στο Ιβανώφειο ορίστηκε για τις 16:00 (αντί για τις 20:30).

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, ανακοινώθηκαν και κάποιες άλλες αλλαγές στις επόμενες αγωνιστικές:

-Ο αγώνας Μαρούσι-Παναθηναϊκός της 12ης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27/12/2025 και ώρα 18.30 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

-Ο αγώνας Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ της 13ης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3/1/2026 και ώρα 15.45 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

-Ο αγώνας Άρης Betsson – Ολυμπιακός της 13ης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1/2026 και ώρα 13.00 (αντί στις 16.00) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

-Ο αγώνας Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα της 13ης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4/1/2026 και ώρα 16.00 (αντί στις 18.15) με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.