Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ 74-69 στο Παλατάκι και τον Κολοσσό να περνά από την Μύκονο με 84-67 ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Περιστέρι-Άρης αναβλήθηκε

Σάββατο 17/1

Προμηθέας Π.-Πανιώνιος 87-91

Ολυμπιακός-Μαρούσι 104-89

Καρδίτσα-ΑΕΚ 71-79

Κυριακή 18/1

Μύκονος-Κολοσσός Ρόδου 67-84

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 69-74

Ρεπό: Ηρακλής

Βαθμολογία

Ολυμπιακός 28 – 14

Παναθηναϊκός 27 – 14

ΑΕΚ 24 – 14

ΠΑΟΚ 22 – 13

Προμηθέας Π. 20 – 14

Μύκονος 20 – 14

Άρης 19 – 13

Ηρακλής 19 – 13

Καρδίτσα 18 – 14

Περιστέρι 18 – 13

Κολοσσός Ρ. 18 – 14

Mαρούσι 17 – 14

Πανιώνιος 17 – 14

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Greek Basketball League #βαθμολογία