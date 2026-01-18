Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ 74-69 στο Παλατάκι και τον Κολοσσό να περνά από την Μύκονο με 84-67 ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
Περιστέρι-Άρης αναβλήθηκε
Σάββατο 17/1
Προμηθέας Π.-Πανιώνιος 87-91
Ολυμπιακός-Μαρούσι 104-89
Καρδίτσα-ΑΕΚ 71-79
Κυριακή 18/1
Μύκονος-Κολοσσός Ρόδου 67-84
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 69-74
Ρεπό: Ηρακλής
Βαθμολογία
Ολυμπιακός 28 – 14
Παναθηναϊκός 27 – 14
ΑΕΚ 24 – 14
ΠΑΟΚ 22 – 13
Προμηθέας Π. 20 – 14
Μύκονος 20 – 14
Άρης 19 – 13
Ηρακλής 19 – 13
Καρδίτσα 18 – 14
Περιστέρι 18 – 13
Κολοσσός Ρ. 18 – 14
Mαρούσι 17 – 14
Πανιώνιος 17 – 14