Σε ένα παιχνίδι με ένταση και εναλλαγές στο ρυθμό, ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 83-74, για τη 19η αγωνιστική της GBL, βρίσκοντας λύσεις στα κρίσιμα λεπτά.

Κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Στέλιος Πουλιανίτης με 18 πόντους, έχοντας απόλυτη ευστοχία εντός πεδιάς (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα), ενώ ο Άντζουσιτς πρόσθεσε 16 πόντους και 5 ασίστ. Για τη Μύκονο, ο Κέντρικ Ρέι σημείωσε 17 πόντους, με τους Σκουλίδα και Χέσον να προσθέτουν από 15.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά (8-2), όμως οι Θεσσαλονικείς απάντησαν άμεσα και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε σε υψηλό τέμπο (25-24). Οι δύο ομάδες διατήρησαν εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια στο πρώτο ημίχρονο — η Μύκονος με 9/18 τρίποντα και ο Άρης με 7/15 — με αποτέλεσμα να οδηγηθούν ισόπαλες στα αποδυτήρια (43-43).

Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης ανέβασε την αμυντική του ένταση και περιόρισε τη δημιουργία των γηπεδούχων, χτίζοντας διαφορά που έφτασε σε διψήφιο επίπεδο (51-62 στο 27’), πριν κλείσει την τρίτη περίοδο στο +9 (59-68).

Η Μύκονος δεν εγκατέλειψε και με επιμέρους σκορ 12-3, ισοφάρισε σε 71-71 τρία λεπτά πριν το τέλος, εκμεταλλευόμενη την επιθετική δυστοκία των φιλοξενούμενων στο συγκεκριμένο διάστημα.

Το σημείο καμπής ήρθε με τρίποντο του Ντανίλο Άντζουσιτς από τη γωνία για το 71-76, που έδωσε ξανά προβάδισμα στον Άρη. Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν με ψυχραιμία τα τελευταία λεπτά και «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 43-43, 59-68, 74-83

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 13, Μουρ 2, Ρέι 17 (2), Σιδηροηλίας, Μπριγκς 4, Καββαδάς, Σκουλίδας 15 (4), Μάντζαρης 3, Χέσον 15 (2), Γερομιχαλός 2, Γκαμπλ 3.

Άρης (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 7, Νουά 11 (2), Χάρελ 11, Κουλμπόκα 7, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 18 (4), Μποχωρίδης 3, Τσαϊρέλης 2, Άντζουσιτς 16, Αντετοκούνμπο 8.