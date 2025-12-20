Μετά τις διαδοχικές ήττες από τους «αιωνίους», η ΑΕΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Greek Basketball League, καθώς επικράτησε στη Μύκονο 77-76 της ομώνυμης ομάδας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και ο Κρις Σίλβα με 16 ήταν οι καλύτεροι του «Δικεφάλου», που έφτασε ακόμη και στο +18, αλλά χρειάστηκε ένα άστοχο τρίποντο του Μάντζαρη στο φινάλε για να πάρει τη νίκη. Οι Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι πέτυχαν από 16 πόντους για τους γηπεδούχους.

Η Ένωση βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-4 και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ενώ στον αντίποδα οι νεοφώτιστοι έμειναν στο 4-6.

Μετά το 8-10 του πρώτου πενταλέπτου, η ΑΕΚ σημείωσε οκτώ αναπάντητους πόντους και ξέφυγε 18-8 στο 8ο λεπτό, για να φτάσει στο +18 (32-14) στο 15΄, με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο τρίτο δεκάλεπτο και μείωσαν σε 52-46 με τρίποντο του Χέσον (27΄), αλλά η Ένωση «άνοιξε» εκ νέου την «ψαλίδα» στο τέλος της τρίτης περιόδου (62-50).

Η αποβολή των Σίλβα και Σκορδίλη με πέντε φάουλ «πλήγωσε» τον «Δικέφαλο» μέσα στη ρακέτα και η Μύκονος εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και πλησίασε σε 71-68 με τρίποντο του Κάναντι, 3΄23΄΄ πριν τη λήξη, όμως δύο καλάθια του Κατσίβελη και του Λεκαβίτσιους και δύο κλεψίματα από τους Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο έδωσαν «ανάσα» στην ΑΕΚ (75-68). Τα τρίποντα του Απλμπι και του Κάναντι στο τελευταίο λεπτό έκαναν το ματς «θρίλερ» (77-76), ο Κατσίβελης αστόχησε, αλλά το σουτ του Μάντζαρη στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα «απέδρασε» με τη νίκη από το «νησί των ανέμων».

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 15 (3τρ., 5ασ.), Ρέι 16 (1), Σκουλίδας, Χέσον 15 (2), Γκαμπλ 11 (1τρ., 7ρ.), Μουρ, Καββαδάς 3, Γερομίχαλος, Μάντζαρης, Κάναντι 16 (4).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 2, Μπάρτλεϊ 21 (2), Αρμς 5 (1), Σίλβα 16 (1τρ., 8ρ.), Σκορδίλης 4, Κλαβέλ, Κατσίβελης 2 (5ασ.), Λεκαβίτσιους 7, Χαραλαμπόπουλος 10 (1).