Το προσωπικό ρεσιτάλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου επισκίασε το … διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ουραγό Πανιώνιο στο Telekom Center Athens, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Greek Basketball League. Ο 24χρονος φόργουορντ σημείωσε 40 πόντους με 12/19 τρίποντα (!), καθώς οι «πράσινοι» συνέτριψαν 110-66 την ομάδα της Νέας Σμύρνης, δίνοντας την ευκαιρία στον Εργκίν Αταμάν να ξεκουράσει τους Κέντρικ Νακ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου (κι ενώ ήταν εκτός αποστολής οι τραυματίες Οσμάν και Χολμς).

Το πολύ καλό ξεκίνημα του Νέιτ Ουότσον κράτησε τον Πανιώνιο σχετικά κοντά στο σκορ μέχρι το 12ο λεπτό (32-28), αλλά ακολούθησε ένα 14-0 των γηπεδούχων με Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροφ και Γιούρτσεβεν που ανέβασε στο +16 (44-28) τη διαφορά, η οποία ξεπέρασε τους είκοσι πόντους (51-30), λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

Οι «κυανέρυθροι»… παρέδωσαν πνεύμα και ο Παναθηναϊκός έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με 87-46. Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα είχε ενδιαφέρον μόνο για το πού θα σταματήσει ο Ρογκαβόπουλος, τον οποίο ο Αταμάν επανέφερε στο ματς περίπου έξι λεπτά πριν τη λήξη και τον άφησε στο παρκέ ως το τέλος. Ο Έλληνας φόργουορντ πέτυχε άλλα πέντε τρίποντα και έφτασε στο σύνολο τα δώδεκα, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 40 πόντους και γνωρίζοντας την αποθέωση.

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 40 (12/19τρ.), Γκραντ 5 (1), Τολιόπουλος 12 (2τρ., 9ασ.), Φαρίντ 9, Μήτογλου 9, Σορτς 8, Καλαϊτζάκης 11 (1), Σλούκας, Σαμοντούροφ 3 (1), Γιούρτσεβεν 13 (9ρ.).

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 11, Λέμον 10, Σταρκς 12 (2), Κρούζερ 2, Χαντς 4, Πάπας 5, Τσαλμπούρης 3 (1), Λιούις 6 (2), Γόντικας 6, Πατρίκης 5 (7ρ.), Γκίκας 2.