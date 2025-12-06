Ανεβάζοντας… στροφές από τη δεύτερη περίοδο και μετά, ο ΠΑΟΚ δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Κολοσσού, στο PAOK Sports Arena, για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Κέρδισε με 82-70 και επανέκαμψε σε «τροχιά» επιτυχιών (6-2), μετά την εντός έδρας ήττα που υπέστη -πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες- από τον Ολυμπιακό. Κορυφαίος στην επικράτησή του ήταν ο Μάρβιν Τζόουνς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους (6/7 βολές, 7/7 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα. Πρώτος σκόρερ για τον Κολοσσό, ο οποίος «μέτρησε» την τέταρτη συνεχή ήττα του στην GBL, ήταν ο Άντριου Γκάουντλοκ (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Με τον Γκαλβανίνι αλάνθαστο (3/3 δίποντα), τον Τέιλορ να συνεισφέρει στο σκοράρισμα με μια βολή (σ.σ. ο οποίος ελάχιστα αργότερα άφησε το παρκέ δείχνοντας να έχει ενόχληση) και ελέγχοντας την… εναέρια κυκλοφορία (12 ριμπάουντ στο πρώτο δεκάλεπτο, εκ των οποίων 6 επιθετικά, με τους γηπεδούχους να μαζεύουν, στο ίδιο διάστημα, συνολικά 3), ο Κολοσσός βρέθηκε να προηγείται στο 3’ με 0-7.

Διαφορά που είχε περίπου στο ίδιο επίπεδο στο 5’ (6-12), όταν ο ΠΑΟΚ, βελτιώνοντας την άμυνά του και έχοντας βασικό επιθετικό «όπλο» τον Τζόουνς -με τον Αμερικανό να είναι απόλυτα εύστοχος (6/6 δίποντα, 1/1 βολή)- «έγραψε» επιμέρους 19-6 και έγινε «αφεντικό» στο ματς στο 12’ με +7 (25-18). Απόσταση η οποία, δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο, με τους Κόνιαρη, Ντίμσα να εκτελούν από τα 6.75 και 1/1 δίποντο από τον Μουρ, «ανέβηκε» στο +12 (43-31).

Στο 23’ ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με +17 (53-36), ο Κολοσσός, με επιμέρους 2-10 μείωσε στους 9 πόντους (26’ 55-46), τάχιστα, όμως, ο ΠΑΟΚ, με εκφραστές τους Τζόουνς, Κόνιαρη, Μέλβιν, πήγε εκ νέου τη διαφορά στο +15 (28’ 63-48). Προβάδισμα που είχε στο 32’ (66-51) και στο 36’ (70-55), με συνέπεια να φτάσει, χωρίς να απειληθεί, ουσιαστικά, μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα, στο τελικό 82-70.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-34, 64-51, 82-70

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (2), Κόνιαρης 8 (2), Τζάκσον 2, Τζόουνς 20, Περσίδης 10, Ιατρίδης, Μπράουν 10, Φίλλιος, Σλαφτσάκης, Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).

Κολοσσός (Χαβιέ Καράσκο): Γκάουντλοκ 17 (2), Γκούντγουϊν 2, Καράμπελας 7 (1), Κολοβέρος 10, Πετρόπουλος 5 (1), Μπάρμπιτς 3 (1), Καμαριανός, Τέιλορ 1, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 4, Γκαλβανίνι 14, Άκιν 5.