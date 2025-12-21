Σημαντικό βήμα παραμονής στη Greek Basketball League έκανε η Καρδίτσα, που επικράτησε 103-87 του Αμαρουσίου στο Κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, η θεσσαλική ομάδα πανηγύρισε την τέταρτη φετινή νίκη της (όλες εντός έδρας) και έπιασε στη βαθμολογία Μύκονο και Ηρακλή (έχει χάσει από αμφότερους), ενώ στον αντίποδα, το συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου συμπλήρωσε πέντε σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα και μένει στην τελευταία θέση, μαζί με τον Πανιώνιο και τον Κολοσσό. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Νόα Χόρχλερ, με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, και ο Ντέιμιεν Τζέφερσον πρόσθεσε 17, όσους είχε και ο Τζορτζ Πάπας, στο ντεμπούτο του με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Μετά από μία πρώτη περίοδο όπου το Μαρούσι είχε «βραχεία κεφαλή», οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού και κατάφεραν, με σερί 10-0, να ξεφύγουν 45-33 στο 18΄. ‘Εχοντας αρκετές λύσεις στο σκοράρισμα, η Καρδίτσα έφτασε στο +17 (65-48) στο 27΄ και δεν έχασε την ψυχραιμία της, όταν οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν επτά αναπάντητους πόντους και μείωσαν σε 75-65 στο 33΄. Με τον Χόρχλερ να κυριαρχεί μέσα στις ρακέτες, τους Μπράντον Τζέφερσον και Νίκο Δίπλαρο να δημιουργούν (8 και 9 ασίστ αντίστοιχα) και τον Ντέιμιεν Τζέφερσον να «εκτελεί», οι Θεσσαλοί έφτασαν σε μία πολύ άνετη νίκη και εξασφάλισαν και μία καλή διαφορά, σε περίπτωση ισοβαθμιών.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 13 (2τρ., 8ασ.), Κασελάκης 2, Καμπερίδης 12 (2), Ουάσινγκτον 10, Ντ. Τζέφερσον 17 (2), Χόρχλερ 23 (2τρ., 11ρ.), Ελις 5 (1), Δίπλαρος 10 (9ασ.), Μάντσεν 11 (7 κοψ.).

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 8 (2), Σαλάς 13 (8ρ.), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 15 (3τρ., 5ασ.), Καλαϊτζάκης 9 (1), Ογκουντιράν 4 (1), Πάπας 17 (3), Μέικον 6, Ουίλιαμς 9, Μπριγκς 4, Γιαννόπουλος.