Γκρέι, Κόλεμαν και Χάμοντς «υπέγραψαν» τη νίκη των Πατρινών

Ανώτερος για 40 λεπτά παρουσιάστηκε ο Προμηθέας απέναντι στην Καρδίτσα, στην Πάτρα, επικράτησε με 91-62 και αύξησε σε 2 τις νίκες του, σε 5 αγωνιστικές. Πρώτος σκόρερ των Αχαιών αναδείχτηκε ο Ρομπ Γκρέι με 28 πόντους (3/10 τρίποντα), 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Double double σημείωσε για τους νικητές ο Κένταλ Κόλεμαν με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ξεχώρισε και ο Λέιτον Χάμοντς με 21 πόντους. Για τους Θεσσαλούς που υποχώρησαν στο 2-2, ο Αλεξάντερ Μάντσεν είχε συγκομιδή 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Μάικ Μπόθγουελ. Η Καρδίτσα υπέπεσε σε 21 λάθη ενώ οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου είχαν 4/17 τρίποντα (10/27 οι Αχαιοί).

Ο Προμηθέας έθεσε τις βάσεις της άνετης επικράτησής του στο α΄ μέρος. Αφού προηγήθηκε με +10 (28-18 στο 10ο λεπτό) πήγε στ’ αποδυτήρια στο +25 (57-32) για το ημίχρονο. Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τον καταιγιστικό ρυθμό του Προμηθέα στο πρώτο μέρος, αλλά ούτε και να βελτιώσουν την εικόνα της αναμέτρησης στο δεύτερο μέρος πλησιάζοντας στο σκορ. Σε τυπική διαδικασία εξελίχτηκε το δεύτερο 20άλεπτο, με τον Προμηθέα να προηγείται με 70-48 στο 30ό λεπτό και να φτάνει άνετα σε μία μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 57-32, 70-48, 91-62

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 21 (4), Κόλεμαν 18 (1), ΜακΚάλουμ 2, Λάγιος 3 (1), Γκρέι 28 (3), Πλώττας, Μπαζίνας 9 (1), Καπετάκης 1, Κομνιανίδης, Καραγιαννίδης 7, Μακούρα 2, Σταυρακόπουλος.

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον 5 (1), Έλις 5, Κασελάκης 9 (1), Τζέφερσον 8 (1), Μάντσεν 11, Χόρχλερ 2, Λιάπης 2, Μπόθγουελ 10, Ζευγαράς, Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 3.

Πηγή: ΑΠΕ