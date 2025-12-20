Επιβάλλοντας πλήρως το νόμο του από τα μισά της δεύτερης περιόδου και μετά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 106-88 του Πανιώνιου, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League. Το αποτέλεσμα του έδωσε την 8η νίκη του στο πρωτάθλημα, με το οποίο παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Κορυφαίος ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν (29 πόντοι με 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ με κανένα λάθος, 1 κλέψιμο).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσαν το παιχνίδι οι Μπεν Μουρ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ για κανένα λάθος), Μάρβιν Τζόουνς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα). Θετικό ήταν το ντεμπούτο με την ασπρόμαυρη φανέλα για τον Πάτρικ Μπέβερλι (7 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ για 3 λάθη). Πρώτος σκόρερ για τους ουραγούς στη βαθμολογία της BCL «κυανέρυθρους» (1-10), ήταν ο Στέντμον Λέμον (17 πόντοι, 9 ριμπαουντ, 2 ασίστ).

Με τον Μέλβιν να εκτελεί ποικιλοτρόπως, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με το … καλησπέρα στο +5 (3’ 10-5). Διαφορά την οποία συντήρησε γύρω από το ίδιο επίπεδο ως το 8’ (21-17), όταν ο Πανιώνιος, με εκφραστές τους Τσαλμπούρη, Χαντς, «έτρεξε» σερί 0-5 και πήρε τα ηνία στο σκορ με μισό καλάθι (9’ 21-22). Ο «Δικέφαλος» απάντησε άμεσα με επιμέρους 9-1, έχοντας τους Ιατρίδη, Μπέβερλι, Τζόουνς να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση και έγινε εκ νέου «αφεντικό» στο παρκέ στο 11’ με +7 (30-23). Οι πρωτοβουλίες των Λιούις, Σταρκς έδωσαν επιμέρους 5-14 στους «κυανέρυθρους», χάρις το οποίο ανέτρεψαν ξανά το εις βάρος τους σκηνικό και προηγήθηκαν στο 15’ με +2 (35-37).

Πιεστική άμυνα, συνδυαστικά με το «καυτό» χέρι του Μέλβιν και την επιθετική συνδρομή του Μουρ, έβαλαν τον ΠΑΟΚ -για μια ακόμη φορά- σε θέση οδηγού στο παιχνίδι. Με επιμέρους 19-4 ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε με +13 (54-41), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ ήταν στο +22 (80-58), στο 31’ στο +26 (86-60) και «καθάρισε», ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 6, Μέλβιν 29 (5), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 8 (2), Ζάρας 6 (2), Τζόουνς 14, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης 3 (1), Μπέβερλι 7 (1), Μουρ 16 (1), Φίλλιος.

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 17, Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 10, Οικονομόπουλος, Λούις 13 (3), Γόντικας 9, Κρούζερ 14 (2), Χαντς 3 (1), Πατρίκης, Νικολαΐδης 8, Γκίκας 3 (1).