Με ένα εντυπωσιακό τρίποντο του Τζέφερσον στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η Καρδίτσα επικράτησε 75-73 του Κολοσσού στο «Γιάννης Μπουρούσης» και σημείωσε τη δεύτερη νίκη της σε τρεις αγώνες για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, με τους Άκιν και Κολοβέρο να τους δίνουν προβάδισμα στο ξεκίνημα, ωστόσο η Καρδίτσα, με αντεπίθεση στο φινάλε της πρώτης περιόδου, πέρασε μπροστά με 18-17. Ο Κολοσσός αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γκούντγουιν και τον Καμαριανό να ηγούνται επιθετικά, φτάνοντας ως και το +9, όμως οι Θεσσαλοί με τον Τζέφερσον κράτησαν τη διαφορά σε διαχειρίσιμα επίπεδα (34-38 στο ημίχρονο).

Στην τρίτη περίοδο, οι Ροδίτες διατήρησαν προβάδισμα χάρη στον Γκαλβανίνι και τον Κολοβέρο, όμως ένα σερί 9-0 με πρωταγωνιστή τον Χόρχλερ έφερε το ματς στα ίσα (56-56). Το ντέρμπι συνεχίστηκε με εναλλαγές στο σκορ στην τέταρτη περίοδο, ο Γκούντγουιν και ο Κολοβέρος έδωσαν προβάδισμα στον Κολοσσό (73-72 στα 7’’), πριν ο Τζέφερσον πετύχει το καθοριστικό τρίποντο σχεδόν στην εκπνοή, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Ο Τζέφερσον με 18 πόντους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Καρδίτσα, ενώ καθοριστικές ήταν οι συνεισφορές των Χόρχλερ (12π.) και Δίπλαρου (10 ασ.). Για τον Κολοσσό, ξεχώρισαν οι Γκαλβανίνι (18π.) και Κολοβέρος (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-18, 34-38, 58-58, 75-73

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μ. 18 (2), Χόχλερ 12 (2), Έλις 10 (1), Λιάπης, Μπόθγουελ, Ζευγαράς, Δίπλαρος 6 (2), Κασελάκης 3 (1), Καμπερίδης 8 (1), Τζέφερσον Ν. 4 (1), Μάντσεν 14, Χουγκάζ.

Κολοσσός (Καράσκο): Γκούντγουιν 10, Καράμπελας 5 (1), Κολοβέρος 16 (1), Πετρόπουλος 4, Μπάρμπιτς 6, Καμαριανός 7 (1), Ράιαν, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι 18 (2), Ακίν 7.