Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και υπεροχή στη ρακέτα ο Κολοσσός πέρασε νικηφόρα με 73-65 από το «Αλεξάνδρειο» κόντρα στον Άρη, για την 2η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Βραζιλιάνος φόργουορντ Γκάμπριελ Γκαλβανίνι τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ κι ένα κλέψιμο. Το έργο του στήριξαν άριστα οι Ράιαν Τέιλορ (11 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ιωσήφ Κολοβέρος (9 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στοίχισαν στον Άρη τα 14 λάθη και η αστοχία (17/25 βολές, 15/24 δίποντα, 6/27 τρίποντα). Ξεχώρισε για λογαριασμό των γηπεδούχων, ο Μπράις Τζόουνς (25 πόντοι). Χρόνο συμμετοχής, για πρώτη φορά επίσημα με τη φανέλα του Άρη, είχε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Σε «μονομαχία» Τζόουνς-Γκαλβανίνι εξελίχθηκαν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός γκαρντ του Άρη… συνδεδεμένος με το καλάθι, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 5-2. Συνεχείς πόντοι, στην πορεία, από τον Βραζιλιάνο φόργουορντ έφεραν σε θέση ισχύος στο παρκέ τον Κολοσσό (3’ 5-9).

Με τον Τζόουνς να συνεχίζει το επιθετικό κρεσέντο του και τον Μποχωρίδη να στηρίζει το έργο του (2/2 τρίποντα), οι Θεσσαλονικείς, ‘έτρεξαν’ επιμέρους 11-2 και πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ στο 5’ με +5 (16-11). Ο Κολοσσός «απάντησε» με δικό του επιμέρους 6-12 και έγινε πρόσκαιρα ‘αφεντικό’ στο ματς (12’ 22-23).

Λειτουργώντας αποτελεσματικά στην άμυνα και έχοντας τους Τζόουνς, Φορμς, Κουλμπόκα να «μιλούν» επιθετικά, ο Άρης ανέτρεψε ξανά το εις βάρος του σκηνικό και βρέθηκε στο 14’ στο +5 (28-23). Απόσταση που, δύο λεπτά αργότερα, πήγε στο +9 (16’ 34-25).

Η «δράση» των Καμαριανού, Κολοβέρου επέτρεψε στους νησιώτες να μειώσουν στο καλάθι στο ημίχρονο (40-38) και να ισοφαρίσουν στο 26’ (51-51), με τον Τέιλορ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση. Οι Τζόουνς, Φόρεστερ έδωσαν ξανά διαφορά 5 πόντων στον Άρη (27’ 58-53), με τους Κουρουπάκη, Καράμπελα, Γκαλβανίνι όμως, ο Κολοσσός και σερί 0-7, ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και προηγήθηκε στο 32’ με +2 (58-60).

Ο Τζόουνς λειτούργησε σωτήρια, στη συνέχεια, για τον Άρη δίνοντας του «αέρα» 3 πόντων (35’ 63-60). Το προβάδισμά του , ωστόσο, εξανεμίστηκε εύκολα από τον Κολοσσό, ο οποίος- όντας εξαιρετικός αμυντικά, έγραψε επιμέρους 2-13 και πήρε τη νίκη με 65-73. Απελπιστικά άστοχοι και με φανερό εκνευρισμό, στο τελευταίο τετράλεπτο του ματς, οι «κιτρινόμαυροι», διάστημα στο οποίο είναι χαρακτηριστικό πως είχαν 2/8 βολές.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 40-38, 58-58, 65-73

Άρης (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Τζόουνς 25 (1), Φορμπς 5 (1), Μποχωρίδης 8 (2), Ίνοκ 11, Χαρέλ 2, Φόρεστερ 2 , Λέφας, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Κουλμπόκα 7 (1).

Κολοσσός (Χαβιέ Καράσκο): Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 6, Τέιλορ 11 (1), Γκαλβανίνι 16, Άκιν 4, Καράμπελας 5 (1), Κολοβέρος 9, Καμαριανός 7 (2), Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάπης 5.