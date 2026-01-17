Ο Πανιώνιος πήρε μεγάλο «διπλό» στην Πάτρα επικρατώντας με 91-87 του Προμηθέα Πάτρας στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της GBL. Οι «κυανέρυθροι» με «καθαρό» μυαλό στα κρίσιμα σημεία πανηγύρισαν μία σπουδαία επικράτησε και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-11. Αντίθετα, οι Πατρινοί έπεσαν στο 6-8.

Οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τις βάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας προβάδισμα, όμως στη συνέχεια ο Προμηθέας ανέβασε ρυθμό και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε θρίλερ. Το παιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, όπου ο Πανιώνιος βρήκε τις λύσεις στην επίθεση και διατήρησε την ψυχραιμία του μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Γουάτσον ξεχώρισε για τους νικητές με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, έχοντας καθοριστική παρουσία, ενώ ο Κρούζερ πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τσαλμπούρης συνέβαλε με 11 πόντους.

Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους ενώ 15 πόντους είχε ο Κένταλ Κόουλμαν.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91.

Προμηθέας (Σεγκούρα): Κόλεμαν 15 (2), Πλώτας 6, Μπαζίνας 10 (1), Σκληρός, Γκρέι 30 (2), Χάρις 6, Τάκερ 10 (3), Λάγιος 2, Μπέλο 1, Καραγιαννίδης 7, Σταυρακόπουλος.

Πανιώνιος (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 26, Λέμον, Τόμασον 9 (1), Κρούζερ 21 (3), Γκίκας 2, Τέιλορ 10 (1), Τσαλμπούρης 11, Λούις 5 (1), Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 7 (1).