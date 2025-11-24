Μαζί με το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα του Πανιωνίου στη φετινή Greek Basketball League, ήρθε και μια σημαντική ατομική διάκριση για παίκτη του «ιστορικού».

Ο Τζέιλεν Χαντς αναδείχθηκε MVP της 8ης αγωνιστικής, επιβεβαιώνοντας την καθοριστική παρουσία του στη παρθενική νίκη (107-105) των «κυανέρυθρων» επί της Καρδίτσας, σε ένα ματς, που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις.

Παρότι ο Νίκος Γκίκας ήταν εκείνος που «κλείδωσε» το αποτέλεσμα στο φινάλε, ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο Χαντς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εντυπωσιακή στατιστική: 34 πόντους (11/15 βολές, 7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα), 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα εις βάρος του, 8 κερδισμένα φάουλ και 5 λάθη, σε 42 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα στο παρκέ.

Με 29 μονάδες στο ranking, ήταν ο ξεκάθαρα πολυτιμότερος παίκτης όχι μόνο για τον Πανιώνιο, αλλά για ολόκληρη την αγωνιστική.