Βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο 1,5 λεπτό πριν το τελευταίο σφύριγμα. Ο ΠΑΟΚ, όμως, κατάφερε να κερδίσει στο PAOK Sports Arena τον Ηρακλή, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League με 84-82, αποτέλεσμα που του έδωσε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος και λυτρωτής στο φινάλε ήταν ο Στίβεν Μπράουν (23 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Εξαιρετικός ήταν ο Αντώνης Κόνιαρης (15 πόντοι, με 2/3 τρίποντα, 2 ασίστ), ενώ βοήθησαν και οι Κέι Τζέι Τζάκσον (11 πόντοι, 5 ασίστ), Κλίβελαντ Μέλβιν (10 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).

Ξεχώρισαν για τον Ηρακλή -ο οποίος προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς 1’21’’ πριν τη λήξη (79-80)- οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (19 πόντοι, 4 ασίστ), Κρις Σμιθ (17 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι (15 πόντοι).

Πιεστική άμυνα και με τον Μπράουν να «πυροβολεί» αδιακρίτως (10π. στο πρώτο δεκάλεπτο), ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του και προηγήθηκε στο 5’ με +10 (16-6). Διαφορά η οποία με τους Κόνιαρη, Τζάκσον να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση «ανέβηκε» , αρχικά, στο +12 (8’ 23-11) και λίγο αργότερα στο +14 (14’ 32-20).

Η χαλάρωση και τα λάθη των «ασπρόμαυρων» ήταν- κατά κύριο λόγο- τα στοιχεία που επέτρεψαν στον Ηρακλή να αρχίσει να «ψαλιδίζει» την απόσταση και με βασικό εκφραστή του τον Σμιθ, με μειώσει, στο ημίχρονο, στους 3 πόντους (41-38).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, με πρωτοβουλίες των Ντίμσα Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με +8 (46-38), «αέρα» που είχε στο ίδιο επίπεδο και στο 25’ (52-44).

Βρίσκοντας λύσεις από τα 6.75 με τους Τσιακμά, Ντάρκο-Κέλι και ένα δίποντο από τον Σμιθ, ο Ηρακλής πλησίασε στο μισό καλάθι (61-60), δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, για να «απαντήσει» ο ΠΑΟΚ με 7-0 σερί που τον έστειλε στο +8 (68-60) στο 31’. Στο 35’ ο «Δικέφαλος» ξέφυγε με +9 (76-67).

Οι «κυανόλευκοι» έκαναν την ύστατη προσπάθεια να ‘γυρίσουν’ το παιχνίδι. Με πρωτοβουλίες του Ράιτ-Φόρμαν και ένα τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι πήραν για πρώτη φορά τα ηνία στο παιχνίδι με +1 (79-80), με 1’21’’ να απομένουν για τη λήξη.

Πέντε συνεχείς πόντοι από τον Μπράουν (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο) -με ένα δίποντο στο ενδιάμεσο από τον Ράιτ-Φόρμαν- έστειλαν τον ΠΑΟΚ στο 84-82, στα 25’’ πριν το τέλος, σκορ που ήταν και το τελικό, καθώς η πιεστική άμυνα των «ασπρόμαυρων», με αποκορύφωμα κόψιμο του Ντίμσα τον Ράιτ Φόρμαν, δεν επέτρεψαν στον Ηρακλή να σκοράρει στην τελευταία επίθεση.

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ στη μνήμη των έξι οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που συνέβη στις 4 Οκτωβρίου 1999, στην επιστροφή τους στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Για τον ίδιο λόγο, επίσης, τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ηρακλής, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, άφησαν λουλούδια σε σημείο κοντά στην κερκίδα που κάθονται οι φανατικότεροι υποστηρικτές του «Δικεφάλου» στο PAOK Sports Arena.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2), Τζάκσον 11 (2), Περσίδης 2, Μπράουν 23 (3), Μουρ 7, Κόνιαρης 15 (2), Σλαφτσάκης 4, Ζάρας, Τζόουνς 6, Ντίμσα 6.

Ηρακλής (Γιώργος Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 19 (2), Σμιθ 17 (2), Μωραΐτης 3, Γουέρ 4, Σύλλας, Ντάρκο-Κέλι 15 (3), Φόστερ 8, Τσιακμάς 3 (1), Καμπουρίδης 3 (1), Χρηστίδης 4, Λάμπρεχτ 6.