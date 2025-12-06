«Καρδιοχτύπησε» στο φινάλε, εν τέλει όμως, ο Ηρακλής κατάφερε να περάσει αλώβητος από το κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στην Καρδίτσα. Νίκησε με 87-80 και «έγραψε» την τρίτη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Την επιτυχία του «Γηραιού» -ο οποίος βρέθηκε στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου στο +20, αλλά δεν υπολόγισε σωστά το μαχητικό πνεύμα της αντιπάλου του- «υπέγραψε» ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο. Πρώτος σκόρερ για την Καρδίτσα, η οποία μέτρησε τη δεύτερη συνεχή ήττα της στην GBL, ήταν ο Έλ Έλις (23 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Με τη δυναμική των Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ ο Ηρακλής πήρε κεφάλι στο σκορ με το… καλησπέρα (4’ 4-8). Προβάδισμα που είχε και στο 7’ (14-18), χρονικό σημείο από το οποίο και μετά, με τον Δίπλαρο κύριο επιθετικό μοχλό και τον Έλις να στηρίζει το έργο του, η Καρδίτσα «έγραψε» επιμέρους 12-1 και προηγήθηκε, στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, με +7 (26-19).

O «Γηραιός» απάντησε με δικό του επιμέρους 3-11, έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 17’ με μισό καλάθι (29-30) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο -με τον Γουέρ να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση- με +4 (33-37). Έκανε, δε, ιδανικότερο το υπέρ του σκηνικό στην τρίτη περίοδο, βγάζοντας εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά, γεγονός που του έδωσε διαφορά στο 28’ με +13 (45-58).

Στο 32’ οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν «αέρα» 20 πόντων (47-67), τέσσερα λεπτά αργότερα, ωστόσο, με τους Κασελάκη, Έλις, Χόρχλερ, Μπράντον και Ντέιμεν Τζέφερσον να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, οι γηπεδούχοι μείωσαν στους 10 πόντους (36’ 64-74).

Τεχνική ποινή στον πάγκο της Καρδίτσας, μετά από ένα φάουλ των Θεσσαλών στον Μωραΐτη, έστειλε τον Ηρακλή στη γραμμή των βολών και με 3/3 πήγε στο +13 (64-77). Στο 38’ με τρίποντο από τον Έλις και 2/2 βολές από τον Μπράντον Τζέφερσον, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στους 6 πόντους (71-77) και με 52’’ πριν από το φινάλε, με τρίποντο από τον τελευταίο, έριξαν τη διαφορά στους 3 πόντους (76-79).

Ακολούθησε λάθος του Ηρακλή, άστοχη επίθεση της Καρδίτσας, με τον «Γηραιό» -στα 30,2΄΄ για τη λήξη- να πηγαίνει στο +5 (76-81), με 2/2 βολές από τον Ράιτ-Φόρμαν. Ακολούθησε κακό επιθετικό τελείωμα του Μπράντον Τζέφερσον, ο Ράιτ-Φόρμαν, με δίποντο, έστειλε τον Ηρακλή στο +7 (76-83) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς για την ομάδα του.

Δεκάλεπτα: 22-18, 33-37, 47-62, 80-87

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 7 (1), Έλις 23 (2), Κασελάκης 12 (1), Ντ. Τζέφερσον 12 (2), Μάντσεν 4, Χόρχλερ 10 (1), Δίπλαρος 10 (1), Καμπερίδης, Ουάσιγκτον 2.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 15 (1), Ράιτ-Φόρμαν 31 (4), Σμιθ 6, Μωραΐτης 10, Σύλλας 3, Φόστερ 5 (1), Τσιακμάς 4, Γουέρ 10, Έντλερ-Ντέιβις 3 (1).