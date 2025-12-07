Έστω κι αν στο τέλος έκανε τα εύκολα … δύσκολα, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την ένατη νίκη του σε ισάριθμα ματς για την Greek Basketball League. Χάρη σε ένα … ξέσπασμα μέσα σε ένα επτάλεπτο στη δεύτερη περίοδο, όπου το επιμέρους σκορ ήταν 25-4, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τα «ηνία» στο ματς με την ΑΕΚ για την ένατη αγωνιστική και προηγήθηκε ακόμη και με 21 πόντους διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά χρειάστηκε ένα τρίποντο του Παπανικολάου στα 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, για να «κλειδώσει» τελικά τη νίκη με 100-93.

Πλέον οι Πειραιώτες, οι οποίοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων με κορυφαίο τον Φρανκ Νιλικίνα με 14, στρέφουν την προσοχή στην αναμέτρηση της προσεχούς Παρασκευής (12/12) με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Από την πλευρά της, η Ένωση γνώρισε την τρίτη ήττα της σε οκτώ παιχνίδια για την Α1, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Κρις Σίλβα που τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ, καθώς ο Γάλλος, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε από υψηλό πυρετό, έμεινε εκτός εξάδας των ξένων. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ, λόγω των απουσιών των Δημήτρη Κατσίβελη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Γκρεγκ Μπράουν και Τζιάν Κλαβέλ, δήλωσε στη δωδεκάδα δύο παίκτες από την ακαδημία της και συγκεκριμένα τους Βασίλη Ιωάννου και Χάρη Μπιλιώνη.

Με σερί 9-0 η ΑΕΚ προηγήθηκε 14-7, 3:57 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Με τρίποντο του Πίτερς ο Ολυμπιακός μείωσε σε 19-18, 1:36 πριν τη λήξη της περιόδου, αλλά η Ένωση έκανε σερί 7-0 και προηγήθηκε 26-18 στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Με καλάθι του Γκρέι οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν το +8 (28-20), 8:58 πριν το τέλος του α΄ μέρους, ωστόσο στα επόμενα επτά λεπτά ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη της ΑΕΚ και με επιμέρους σκορ 25-4 πέρασε μπροστά στο σκορ με 45-32, 1:59 πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους στο +15 (51-36), ενώ, παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ένωσης, οι Πειραιώτες διατήρησαν ένα διψήφιο προβάδισμα στην τρίτη περίοδο. Ο Νιλικίνα έδωσε «αέρα» 21 πόντων στον Ολυμπιακό (84-63), 7:20 πριν τη λήξη του αγώνα, και οι γηπεδούχοι έδειξαν να «καθαρίζουν» το ματς, παρότι οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν με τρίποντο του Μπάρτλεϊ σε 92-84, 2:15 πριν το τέλος. Ο Σίλβα μείωσε σε 94-88, 1:17 πριν τη λήξη, και εν συνεχεία σε 96-90, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, προτού ο Παπανικολάου «γράψει» με τρίποντο το 99-90 στα 26 δεύτερα και «κλειδώσει» τη νίκη του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Νιλικίνα 14 (1), Ουόρντ 7 (1), Λαρεντζάκης 5, Λι 10, Βεζένκοφ 13, Παπανικολάου 12 (4), Ντόρσεϊ 6 (2), Πίτερς 11 (1), Μιλουτίνοφ 6, Αντετοκούνμπο, Χολ 8.

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 8, Φλιώνης 2, Λεκαβίτσιους 10 (2), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 7 (1), Κουζμίνσκας 5 (1), Μπάρτλεϊ 18 (4), Αρμς 12 (2), Σίλβα 31 (1).