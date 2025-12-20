O Ηρακλής… άγχωσε τον Παναθηναϊκό για 36 λεπτά, αλλά όταν αποφάσισαν οι «πράσινοι» να παίξουν άμυνα η σεμνή τελετή έλαβε τέλος… Το «τριφύλλι» επικράτησε με 97-82 του «Γηραιού» στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League, με τους γηπεδούχους να κρατούν το αήττητο της έδρας τους και να βελτιώνουν σε 9-1 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 4-6.

Οι Θεσσαλονικείς, με πρωταγωνιστή της επίθεσης τον Τζάστιν Ραϊτ-Φορεμαν, «ζεστή» την περιφέρεια, ελάχιστα λάθη και έλεγχο των ριμπάουντ, ήταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο τζάμπολ, ενώ στο 36΄ ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε από τα 6,75 το 64-67.

Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις «παγίδες» στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση έτρεξε ένα σερί 13-0, το οποίο του χάρισε μία διψήφια διαφορά ασφαλείας στο 31΄ (77-67).

Η άμυνα του «τριφυλλιού» παρέμεινε αποδοτική μέχρι το φινάλε και περιορίζοντας τον Ηρακλή στους 15 πόντους στην τέταρτη περίοδο δεν αισθάνθηκε ξανά απειλή μέχρι το τελικό 97-82.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος στην επιστροφή του στην ενεργό δράση τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, όσους είχε και ο Τι Τζέι Σορτς (με 7 ασίστ). Στους 14 σταμάτησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, στους 13 ο Τζέριαν Γκραντ (με 8 ασίστ), ενώ από 12 πρόσθεσαν οι Τσεντί Όσμαν και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στην αναμέτρηση δεν αγωνίστηκαν οι Κέντρικ Ναν, Ομέρ Γιουρτσεβέν (εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού) και ο Κώστας Σλούκας (για να προστατευτεί, όπως και ο Ναν, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέσα στην εβδομάδα).

Από τον Ηρακλή έλαμψε ο Τζάστιν Ραϊτ-Φορεμαν με 20 πόντους και 4/4 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 12 (2), Γκραντ 13, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (3), Σορτς 19, Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 12 (2), Χολμς 19, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Μήτογλου 4.

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 11, Ράιτ-Φορμαν 20 (4), Μωραΐτης 3 (1), Γουέρ 11, Σίλας 8 (2), Φόστερ 15 (2), Σμιθ 8, Τσιακμάς 3 (1), Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 3 (1).