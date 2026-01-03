Σε παράσταση με πρωταγωνιστή τον Ηρακλή εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο Ιβανώφειο για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στον «Γηραιό» και το Περιστέρι. Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με 73-59 και πανηγύρισαν τη δεύτερη συνεχή -και έκτη συνολικά- νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Υπεροχή στη ρακέτα και επιθετική πολυφωνία αποτέλεσαν ‘κλειδιά’ στην υπεροχή του Ηρακλή, για τον οποίο κορυφαίος ήταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι ο Λανς Γουέρ (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα). Εξαιρετικοί ήταν, ακόμη, οι Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κοψίματα), Κρις Σμιθ (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 κοψίματα).

Με τραυματισμό, στο αριστερό πόδι, άφησε το παρκέ, για τους Θεσσαλονικείς, στο 36’, ο Νίκος Τσιακμάς.

Τέταρτη, στη σειρά, ήττα για το Περιστέρι (μετά τα «στραβοπατήματα» που έκανε κόντρα σε Ολυμπιακό, Άρη, Προμηθέα), για το οποίο πάλεψε περισσότερο ο Αλβάρο Καρντένας (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Η… δράση του Νίκολς έδωσε προβάδισμα με μισό καλάθι στο Περιστέρι, στο τρίλεπτο της αναμέτρησης (3’ 6-7). Βρίσκοντας σταδιακά καλύτερα πατήματα, έχοντας εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά και εκτελεστές τους Γουέρ, Ράιτ-Φόρμαν, Φάντερμπερκ, ο Ηρακλής «έτρεξε» επιμέρους 17-4 και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 11’ με +12 (25-13). Διαφορά η οποία «ανέβηκε» στο 14’ στο +18 (33-15) και στο 17’ στο +22 (40-18).

Στα μισά της τρίτης περιόδου, παίρνοντας λύσεις επιθετικά από τους Καρντέντας, Βαν Τούμπεργκεν κυρίως, το Περιστέρι μείωσε στους 9 πόντους (25’ 48-39). Ο «Γηραιός» διατήρησε την ψυχραιμία του και με επιμέρους 14-5 βρέθηκε στο 31’ ξανά στο +18 (62-44).

Στο 34’ οι Θεσσαλονικείς πήγαν- για μια ακόμη φορά- στο +21 (68-47) και τελείωσαν, επί της ουσίας, με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 21-11, 44-25, 60-44, 73-59

Ηρακλής (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 14, Ράιτ-Φόρμαν 18 (1), Φόστερ 1, Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 4, Γουέρ 14, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας, Έντλερ-Ντέιβις, Κομνιανίδης.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 7 (1), Καρντένας 16 (2), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1), Πέιν, Γιάνκοβιτς 4, Πετράκης 3, Ιτούνας 6 (2), Μουράτος, Θωμάκος, Κακλαμανάκης 6, Χάρις 6 (2).