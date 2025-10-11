Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League πέτυχε ο Προμηθέας, που επικράτησε 93-88 του Αμαρουσίου στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας. Κορυφαίος των νικητών ο Κένταλ ΜακΚάλουμ με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ακολούθησε ο Χάμοντς με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για την αθηναϊκή ομάδα ξεχώρισε ο Τζόρνταν Κινγκ με 19 πόντους και 6 ασίστ ενώ 16 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε ο Τζακόρει Γουίλιαμς.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης και έδειχναν να ελέγχουν το ματς έχοντας εξασφαλίσει διαφορά 7 πόντων στο 26-33 (15΄). Όμως με αντεπίθεση διαρκείας ο Προμηθέας κάλυψε τη διαφορά και προηγήθηκε 42-34 με με τρίποντο του ΜακΚάλουμ στην εκπνοή του ημιχρόνου. Οι Πατρινοί έτρεξαν ένα 16-4 μέσα σε ένα πεντάλεπτο και γύρισαν το «μομέντουμ» του αγώνα υπέρ τους. Όμως το ματς είχε πολύ δρόμο ακόμα… Οι γηπεδούχοι δεν έβρισκαν αντίδοτο στον επιθετικό οίστρο του Τζόρνταν Κινγκ ο οποίος έφερε την κατάσταση ξανά «στα ίσια» στην τρίτη περίοδο, οι δυο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο και όλα έδειχναν ότι το ντέρμπι θα διαρκούσε μέχρι τέλους.

Πράγματι, ο Προμηθέας με συνεχόμενους πόντους του ΜακΚάλουμ κατάφερε να βρεθεί σε θέση ισχύος, το Μαρούσι έκανε την ύστατη προσπάθεια στέλνοντας το ματς στις βολές, αλλά ο Μακούρα ήταν εύστοχος με 2/2 για το 91-88, όπως και ο Χάμοντ στη συνέχεια για το τελικό 93-88.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 42-37, 67-69, 93-88

Προμηθέας (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 12 (3), ΜακΚάλουμ 19 (1), Γκρέι 13 (1), Πόλικαπ 3, Σταυρακόπουλος 9 (3), Κόουλμαν 13 (1), Πλότας 2, Μπαζίνας 5 (1), Καραγιαννίδης 5, Μακούρα 10 (2).

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 7 (1), Σάλας 12 (1), Χατζηδάκης 10, Κινγκ 19 (3), Περάντες 3, Μέικον 12 (1), Νικολαϊδης 7 (1), Τουλιάτος, Καλαϊτζάκης 2, Γουίλιαμς 16, Ιορδάνου.