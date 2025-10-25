Ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Greek Basketball League, επικρατώντας με 90-73 του Πανιωνίου στο «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας, σε ένα ματς όπου και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με υπηρεσιακά τεχνικά επιτελεία.

Με τους Διονύση Αγγέλου και Χρήστο Χασανίδη στον πάγκο, οι «κιτρινόμαυροι» επέβαλαν τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν δίκαια στη νίκη, δείχνοντας σαφή σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης. Ο «Αυτοκράτορας» βελτίωσε έτσι το ρεκόρ του σε 1-3 μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ενώ ο Πανιώνιος, υπό τις οδηγίες των Κρις Χουγκάζ και Νίκου Καραγιάννη, παραμένει χωρίς νίκη (0-4).

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο (34-38), όμως στο δεύτερο μέρος ο Άρης ανέβασε στροφές, βρήκε λύσεις στην επίθεση και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, σφραγίζοντας το πρώτο του ροζ φύλλο της χρονιάς.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 15 πόντους, ενώ 14 σημείωσε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και 13 ο Μπριν Φορμπς.

Για τους γηπεδούχους, 17 πόντους είχε ο Μαρκέλ Σταρκς, 16 ο Γιώργος Τσαλμπούρης και 14 ο Μιχάλης Λούντζης.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 34-38, 54-63, 73-90

Πανιώνιος (Χουγκάζ): Γουότσον 8, Σταρκς 17 (3), Λούντζης 14, Λιούις 2, Κρούζερ, Πάπας 2, Τσαλμπούρης 16 (2), Γουόλ 6, Οικονομόπουλος, Γκίκας 5 (1).

Άρης (Αγγέλου): Τζόουνς 15 (2), Φορμπς 13 (3), Πουλιανίτης, Ίνοκ 10, Κουλμπόκα 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Φόρεστερ 3, Γκιουζέλης 7 (1), Μποχωρίδης 10 (2), Καζαμίας, Χάρελ 8 (1).