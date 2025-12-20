Χρειάστηκε να παιχτεί παράταση για να κριθεί το ματς του Άρη με το Περιστέρι, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League. Τελικά οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν με 81-76 (κ.α. 71-71) και πανηγύρισαν την 5η νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος ήταν ο Αμίν Νουά, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, με 5/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 κοψίματα.

Έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων είχε το Περιστέρι, περισσότερους από τους οποίους πέτυχε ο Σι Τζέι Χάρις (13 πόντοι, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πατώντας καλύτερα, ο Άρης προηγήθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με +5 (3’ 7-2). Η… δράση του Φαν Τούμπεργκεν, με τη στήριξη των Γιάνκοβιτς, Κακλαμανάκη, έδωσε στο Περιστέρι επιμέρους 5-16, με το οποίο έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 9’ με +6 (12-18).

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμά τους στο μισό (23-26) ως το 13’, όταν οι Θεσσαλονικείς, με αιχμή τους Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Τζόουνς, ανέκτησαν τα ηνία στο σκορ στο 18’ με +4 (34-30), διαφορά με την οποία έφυγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (39-35).

Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με τον Άντζουσιτς να συνδράμει επιθετικά, ο Άρης πήγε στο +10 (50-40). Ο Πανιώνιος πλησίασε στους 4 πόντους (50-46), οι γηπεδούχοι, ωστόσο, διατήρησαν τη ψυχραιμία τους και ξέφυγαν εκ νέου με +10 (58-48), δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το τέταρτο δεκάλεπτο.

Με επιμέρους 2-12 και τους Χάρις, Νίκολς, Άμπερκρομπι να εκτελούν, το Περιστέρι έφερε το ματς σε ισορροπία στο 35’ (60-60).

Ο Νουά, «βομβαρδίζοντας», αρχικά, από τα 6.75 και με ένα γκολ-φάουλ λίγο αργότερα – έδωσε ‘ανάσα’ 4 πόντων στον Άρη (36’ 66-62). Με Κακλαμανάκη, Νίκολς οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν για μια ακόμη φορά (37’ 66-66), ισορροπία που υπήρχε και στα 1’33’’ για τη λήξη (68-68).

Ακολούθησαν άστοχες επιθέσεις για αμφότερες τις ομάδες, με τον Κουλμπόκα να ευστοχεί σε τρίποντο -οι μοναδικοί πόντοι του στο παιχνίδι- και να στέλνει τον Άρη στο +3 (71-68), με 25’’2 να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Ο Νίκολς, αμαρκάριστος, «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο, έκανε το 71-71, στα 19’’ πριν τη λήξη και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Ισόπαλο ήταν το ματς και στο δίλεπτο του έξτρα πενταλέπτου (73-73), όταν με σερί 5-0, με τους Τζόουνς, Μήτρου-Λονγκ να εκτελούν, ο Άρης πήγε στο 43’ στο +5 (78-73).

Με 33’’7 να δείχνει το χρονόμετρο για τη λήξη της παράτασης, ο Νίκολς, με τρίποντο, μείωσε σε 78-76. Ο Νουά εκτέλεσε, ελάχιστα αργότερα, για τον Άρη έκανε το 81-76, το οποίο αποτέλεσε το τελικό σκορ στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 39-35, 58-50, 71-71, 81-76

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (3), Τζόουνς 4 (), Νουά 27 (5), Πουλιανίτης , Γκιουζέλης, Μποχωρίδης , Ίνοκ 8 (1) , Χαρέλ 4, Άντζουσιτς 10 (2) , Κουλμπόκα 3 (1).

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (3), Καρντένας 10 (1), Φαν Τούμπεργκεν 10 (1), Πέιν 2, Γιάνκοβιτς 10 (2), Πετράκης, Ιτούνας, Μουράτος 2, Άμπερκρομπι 8 (2), Κακλαμανάκης 10, Χάρις 13 (1).