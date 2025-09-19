O ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων», αυτό της 2ης αγωνιστικής, να ορίζεται για τις 12 Οκτωβρίου (19:00) στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην πρώτη κονταρομαχία τους στη νέα σεζόν και πριν από τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Το δεύτερο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί στην 23η αγωνιστική (28-30/3/2026), στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

11 Οκτωβρίου 2025 Άρης-Κολοσσός Αλεξάνδρειο 16:00 ΕΡΤ2

11 Οκτωβρίου 2025 Προμηθέας Π.-Μαρούσι «Δ. Τόφαλος» 19:00 ERTSPORTS1

11 Οκτωβρίου 2025 ΠΑΟΚ-Ηρακλής PAOK SPORTS ARENA 19:00 ΕΡΤ2

12 Οκτωβρίου 2025 AEK-Πανιώνιος SUNEL ARENA 13:00 ΕΡΤ2

12 Οκτωβρίου 2025 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Μύκολος «Ανδρέας Παπανδρέου» 16:00 ΕΡΤ2

12 Οκτωβρίου 2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΣΕΦ 19:00 ΕΡΤ2