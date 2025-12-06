Το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και υπερασπίστηκε την έδρα του απέναντι στο Μαρούσι, για την 9η αγωνιστική της Greek Basketball League. Το συγκρότημα των δυτικών προαστίων πήρε τη νίκη με 80-78 και παραμένει σε τροχιά τετράδας με ρεκόρ 5-3, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης (2-6).

Με ένα σερί 13-0, το Περιστέρι προηγήθηκε 19-8 στο 7ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν γρήγορα (20-17) και δεν άφησαν την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να ξεφύγει στο σκορ, ενώ πέρασαν και μπροστά (24-23 στο 13΄), για να κλείσει το ημίχρονο με «βραχεία κεφαλή» υπέρ του Αμαρουσίου (43-40). Οι γηπεδούχοι είχαν την ατυχία να χάσουν λίγο πριν το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, που τραυματίστηκε σε δάχτυλο του χεριού.

Στην τρίτη περίοδο το Περιστέρι βελτίωσε την άμυνά του, βρήκε λύσεις με τους Νίκολς, Βαν Τούμπεργκεν και Πέιν και κατάφερε να δημιουργήσει μία διαφορά 14 πόντων (70-56 στο 30΄), την οποία διατήρησε ως το 37ο λεπτό (77-64). Σε μία τελευταία προσπάθεια, η ομάδα των βορείων προαστίων μείωσε σε 77-72, με σερί 8-0, 1΄10΄΄ πριν τη λήξη, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με τον Περάντες να διαμορφώνει απλά με τρίποντο στα 6΄΄ το τελικό 80-78.

Να σημειωθεί ότι στο ξεκίνημα του τρίτου δεκάλεπτου οι διαιτητές απέβαλαν από τον πάγκο του Αμαρουσίου τον Ηλία Παπαθεοδώρου.

Δεκάλεπτα: 23-17, 40-43, 70-56, 80-78

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 14 (1), Καρντένας 11 (8ασ.), Βαν Τούμπεργκεν 16 (1τρ., 8ρ.), Πέιν 15, Γιάνκοβιτς 5 (1), Πετράκης, Ιτούνας, Μουράτος 5, Αμπερκρόμπι 5 (1), Χάρις 9.

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 17 (5), Νικολαϊδης, Σαλας 2, Κινγκ 9 (1), Ουίλιαμς 7, Μέικον 21 (3), Τουλιάτος, Χατζηδάκης 5, Καλαϊτζάκης 4, Γιαννόπουλος 6 (2), Περάντες 7 (1τρ., 6ασ.).