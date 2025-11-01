Ο Λίνος Χρυσικόπουλος έγινε ο … ήρωας του Κολοσσού, καθώς σημείωσε το νικητήριο καλάθι στα 7΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα με τον Πανιώνιο, για το τελικό 78-76, στο Κλειστό «Καλλιθέας» στη Ρόδο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League. Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη των Ροδιτών και 2η στο σύνολο σε 5 αναμετρήσεις, την ώρα που οι «κυανέρυθροι», στο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στην GBL, παρέμειναν χωρίς νίκη (0-5).

Ένταση υπήρξε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης αντέδρασαν σε κάτι που άκουσαν από τις κερκίδες και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με οπαδούς του Κολοσσού.

Πρώτος σκόρερ του Κολοσσού αναδείχτηκε ο Ζώης Καράμπελας με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ράιαν Τεϊλορ σημείωσε 13 πόντους, 12 ο Λίνος Χρυσικόπουλος και 11 ο Ιωσήφ Κολοβέρος.

Από πλευράς Πανιωνίου που προηγήθηκε με +10 πόντους στο 30ό λεπτό (55-65), ο Τζορτζ Πάπας σημείωσε 19 πόντους, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Νέιτ Ουότσον είχε συγκομιδή 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Παρότι στα μισά της πρώτης περιόδου βρέθηκε πίσω με -5 (17-12), ο Πανιώνιος σταδιακά βελτίωσε την άμυνά του και επέβαλλε τον ρυθμό του. Η 1η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 23-23 για να προκύψει στις αρχές της δεύτερης, το πρώτο προβάδισμα των φιλοξενούμενων (23-27 στο 14΄), που στο 17’ πήρε τη μέγιστη τιμή του (26-37). Με τον Σταρκς και τον Τσαλμπούρη παραγωγικούς (11 και 9 πόντοι αντίστοιχα), η ομάδα του Ηλία Ζούρου έκλεισε το ημίχρονο, προηγούμενη με 42-34.

Η κυριαρχία του Πανιωνίου συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο στη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μπροστά ακόμη και με + 15 πόντους (38-53 στο 23΄), ενώ στο τέλος της είχε την κατάσταση στα χέρια του (55-65). Ο Κολοσσός, όμως δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε στους πέντε (65-70 στο 35’). Οι γηπεδούχοι πήραν και το προβάδισμα στα 12’’ με τον Κολοβέρο, όμως ο Γκαλβανίνι έκανε φάουλ στον Πάπας στα 2,1’’ με τον διεθνή γκαρντ να κάνει το 76-76. Τον δραματικό επίλογο όμως έγραψε ο Λίνος Χρυσικόπουλος με καλάθι στην εκπνοή.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 34-42, 55-65, 78-76

Κολοσσός Ρόδου (Χαβιέ Καράσκο): Κολοβέρος 11, Πετρόπουλος 3, Τέιλορ 13 (1), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 9, Γκούντγουιν 7, Καράμπελας 14 (2), Καμαριανός, Χρυσικόπουλος 12 (2), Καλαϊτζάκης 1, Κουρουπάκης, ΜακΚλάναχαν 4 (1).

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Σταρκς 11 (1), Πάπας 19 (5), Λιουις 7 (1), Κρούζερ 7 (1), Τσαλμπούρης 10 (1), Οικονομόπουλος, Πατρίκης, Γκίκας 5 (1).