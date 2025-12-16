Τη δημιουργία τροπαίου για τον πρωταθλητή Ελλάδας γνωστοποίησε η Greek Basketball League. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα στο διοικητικό συμβούλιο της λίγκας, ενώ το τρόπαιο θα φέρει το όνομα του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά, του πρώτου προέδρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της Greek Basketball League:

«Στη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL εγκρίθηκε ομόφωνα η δημιουργία τροπαίου για τον Πρωταθλητή το οποίο θα καθιερωθεί και θα φέρει την ονομασία του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά.

Το δικό της ξεχωριστό τρόπαιο που θ’ απονέμεται στον Πρωταθλητή θα έχει πλέον η Stoiximan Greek Basketball League καθώς εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο η δημιουργία του και η καθιέρωσή του. Το επόμενο διάστημα θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί επίσημα αφού θ’ αποτελεί το σήμα κατατεθέν του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Μελής πρότεινε το τρόπαιο να φέρει το όνομα του αείμνηστου Θεόδωρου Καρατζά σ’ ένδειξη σεβασμού κι ευγνωμοσύνης για όσα προσέφερε στο άθλημα που αγαπάμε ο πρώτος πρόεδρος του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 2024. Στην τοποθέτηση του μάλιστα, ο κ. Μελής επισήμανε πως ο Θεόδωρος Καρατζάς από το 2001 ήταν επίτιμος πρόεδρος της Λίγκας έπειτα από πρόταση του αείμνηστου Θανάση Γιαννακόπουλου».